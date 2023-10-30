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Понедельник, 30 октября 2023, 23:50 мск

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ХАМАС готов обменяться пленными с ЦАХАЛ

Скриншот видео Al Jazeera

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем в понедельник, 30 октября, заявил, что они готовы обменяться пленными с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), – сообщает телеканал Al Jazeera.

В комментарии катарскому телеканалу Хазем Касем сказал: «ХАМАС готово освободить всех находящихся у него пленных в обмен на всех наших пленных, удерживаемых оккупантом. Оккупант получит своих пленных только через сделку по обмену, которая распространится на всех наших пленных».

Доха, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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