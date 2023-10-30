Британский премьер-министр Сунак уволил помощника за призывы к прекращению огня

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в понедельник, 30 октября, заявил, что глава британского правительства уволил помощника за призывы к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, – сообщают СМИ.

Представитель Даунинг-стрит, в частности, сказал: «Депутат-консерватор Пол Бристоу, занимавший в парламенте должность личного секретаря Риши Сунаку по технологиям, был отстранен от должности после письма, которое он на прошлой неделе направил премьер-министру, обвиняя Израиль в «коллективном наказании» жителей Газы за действия ХАМАС. Пола Бристоу попросили покинуть свой пост в правительстве после комментариев, которые не соответствовали принципам коллективной ответственности».

Лондон, Иван Бабурин

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