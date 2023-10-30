СМИ: Евреям Европы продолжает угрожать глубоко укоренившийся антисемитизм

Директор Агентства ЕС по основным правам Майкл О'Флаэрти заявил, что в Европе евреям по-прежнему угрожает «глубоко укоренившийся в европейском социуме антисемитизм», – сообщает The Guardian.

В интервью изданию О'Флаэрти сказал: «Антисемитизм так и не ушел из Европы, он по-прежнему угрожает евреям, глубоко укоренившись в европейском социуме. Какие бы проблемы ни вставали перед европейцами, в реакции на них всегда можно отыскать антисемитские штампы. Так, в частности, было и с пандемией коронавируса, и с российской операцией на Украине, а теперь это можно заметить и в реакции на ближневосточный кризис. Это в каком-то смысле показательный момент, демонстрирующий, что антисемитизм – глубоко укоренившаяся в европейском обществе форма дискриминации».

«Европейское общество стремительно теряет память о Холокосте, поскольку переживших его уже почти не сталось в живых, а без них эффективно передавать историю этой трагедии следующим поколениям становится трудно», – добавил директор Агентства ЕС по основным правам.

В публикации также приводятся итоги свежего исследования, проведенного в шести странах Западной Европы «Антидиффамационной лигой».

«Согласно опросам оказалось, что сильнее всего антисемитские взгляды распространены в Испании, где с юдофобскими тезисами соглашаются 26% опрошенных. Далее следуют Бельгия (24%), Франция (17%), Германия (12%) и Великобритания (10%)», – пишет The Guardian.

Брюссель, Иван Бабурин

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