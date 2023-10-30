МИД Израиля призвал своих граждан избегать посещения Северного Кавказа

Совет национальной безопасности (СНБ) при министерстве главы правительства Израиля и МИД страны в понедельник, 30 октября, выпустили совместное заявление, в котором повысили до максимального уровня опасности посещение израильтянами республик Северного Кавказа, – сообщают СМИ.

В совместном заявлении СНБ и МИД Израиля говорится: «После событий прошлой ночи и на фоне войны «Железных мечей» и опасений возможных нападений, массовых беспорядков и проявлений насилия против израильских/еврейских объектов на Северном Кавказе – Совет национальной безопасности и МИД Израиля обновляют предупреждения о визитах в этот регион до самого высокого уровня опасности – уровень 4 (высокая степень немедленной угрозы). Речь идет о республиках Адыгея, Чечня, Дагестан (столица – Махачкала), Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, а также Краснодарском и Ставропольском краях и городе Минеральные Воды. СНБ и МИД Израиля призывают избегать посещения этих районов в ближайшем будущем, а тех израильтян, кто там находится – покинуть их как можно скорее. Кроме того, гражданам настоятельно рекомендуется обдумать необходимость поездок за границу в это время и быть в курсе последних предупреждений и рекомендаций по поведению на сайтах СНБ и МИД».

«Штаб национальной безопасности и министерство иностранных дел рекомендуют всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности на случай, если они окажутся втянутыми в какие-либо инциденты», – отметили также в МИД Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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