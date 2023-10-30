Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 30 октября, комментируя осуждение представителем Генсека ООН Стефаном Дюжарриком «актов антисемитизма» в аэропорту Махачкалы, обвинила его в «избирательности в оценках» и «фантастическом лицемерии» и призвала «найти в себе мужество осудить многолетнее преследование Украинской православной церкви киевским режимом».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик: «Насколько я понимаю, силы безопасности и правительство восстановили порядок, но мы однозначно осуждаем действия и слова тех людей, которые пытались штурмовать аэропорт, которые пытались охотиться на людей только из-за их религии. И мы осуждаем эти акты антисемитизма».

«Удивительная избирательность в оценках. Фантастическое лицемерие. Когда пару дней назад речь зашла о погибших в Газе сотрудниках ООН, представляющий именно эту организацию Стефан Дюжаррик, как и с Запорожской АЭС, не знал, кого осудить и какие слова подобрать. Хотя речь шла непосредственно о зоне его ответственности – гибели коллег по работе. Что касается «охоты на людей только из-за религий», то, надеюсь, Секретариат ООН найдет в себе мужество осудить многолетнее преследование Украинской православной церкви киевским режимом. Ни разу ни Генсек ООН, ни его официальный представитель слова не сказали в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям. Российское Постпредство буквально завалило Секретариат ООН материалами на данную тему. После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на всё, о чём регулярно информировали Секретариат ООН!», – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Иван Бабурин

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