Небензя заявил о желании Вашингтона и Западного Иерусалима истребить жителей Газы

Постоянный представитель России при ООН на заседании Совета Безопасности в понедельник, 30 октября, заявил, что у Вашингтона и Западного Иерусалима есть планы истребить население Газы, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «К нынешней ситуации привело то, что из-за позиции США Совет безопасности фактически оказался парализован и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня. Мы дважды входили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы – истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему».

«Несмотря на недвусмысленную реакцию в мире, Западный Иерусалим начал фактическую реализацию своих планов по зачистке анклава. Из реакции официальных лиц Израиля следует, что Западный Иерусалим демонстративно игнорирует мнение подавляющего большинства членов ООН, включая многих западных государств о необходимости прекращения насилия», – отметил Василий Небензя и добавил: «На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба. По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за 8 тысяч человек, половина из которых дети, женщины и пожилые люди. Под завалами находятся более 2 тысяч человек, половина из которых также дети. Более 21 тысячи человек ранены. Количество внутренне перемещенных лиц в Газе достигло 1,6 миллиона человек».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»