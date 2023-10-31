Кадыров дал совет, как остановить любые беспорядки: три выстрела в воздух и один в лоб

Глава Чечни отреагировал на беспорядки, которые произошли в выходные в Дагестане. Напомним, толпа мужчин разгромила аэропорт в Махачкале в поисках самолета, прилетевшего из Израиля. Владимир Путин назвал ситуацию «мраком», а дагестанцев – жертвами провокаций извне, в том числе со стороны спецслужб Запада и Украины.

По версии Кадырова, которую он высказал на совещании с участием Росгварии и МВД, любые беспорядки должны жестко пресекаться: «Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут».

Правоохранителям следует расценивать это заявление как приказ, добавил Кадыров.

В своем телеграм-канале Кадыров также дал пару советов дагестанцам: «Братский Дагестан всегда славился мудростью старейшин, глубокими религиозными знаниями ученых-алимов. Чтобы не становиться жертвами манипуляций, представители молодежи должны советоваться именно с такими знающими людьми, прислушиваться к их мнению. А тут разгромили собственный же аэропорт, гостиницы. Нанесли ущерб самим себе, своей республике… Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло – на Украину. Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев. Обращаюсь к молодежи: думайте, перед тем как что-то совершать подобное. Не превращайтесь в неразумную толпу. Спонтанные поступки до добра не доводят. Советуйтесь со старшими».

Москва, Елена Васильева

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