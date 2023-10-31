В Израиле заявили о решимости победить «несмотря на боль»

Советник по национальной безопасности правительства Израиля Цахи Ханегби во вторник, 31 октября, на брифинге в Тель-Авиве заявил, что евреи – боевая нация, полная решимости победить, несмотря на боль, – сообщает Times of Israel.

В ходе своего выступления Ханегби сказал: «Первый этап войны, сдерживающий нападение ХАМАС и очистку юга Израиля от террористов, завершен. Второй этап: нанесение ударов точно и силой по всем вражеским системам посредством качественного разведка с воздуха, суши и моря – тоже. Третий, нынешний этап – это наземная операция на севере сектора Газа».

«Это будет трудная кампания, и она требует интенсивных боевых действий. Не бывает боя без болезненной цены. Мы боевая нация, несмотря на боль. Мы полны решимости победить, несмотря на боль», – заявил советник по национальной безопасности правительства Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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