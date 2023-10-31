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Вторник, 31 октября 2023, 19:40 мск

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Шеф Пентагона заявил, что Россия победит Украину без поддержки США

Фото: официальный сайт Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса во вторник, 31 октября, заявил, что если Вашингтон прекратит поддерживать Киев, Россия победит Украину, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступлен6ия шеф Пентагона сказал: «Российское руководство чувствует, что Запад устает от поддержки Украины и Москва может вскоре одержать верх. Да, так и произойдет. Если мы перестанем поддерживать Украину, Путин победит».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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