Правоохранители США фиксируют рост антисемитизма в стране

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас во вторник, 31 октября, во время выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса заявил, что в Соединенных Штатах на фоне палестино-израильского конфликта растет число случаев антисемитизма, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Майоркас сказал: «Тога, как продолжается конфликт между Израилем и сектором Газа, в США наблюдается рост числа сообщений об угрозах в адрес еврейских, мусульманских, а также арабо-американских общин и учреждений. Ненависть, направленная против еврейских студентов, еврейских общин и учреждений усиливает уже и так существовавший рост антисемитизма в США и во всем мире».

Между тем, госсекретарь США также на слушаниях в Сенате заявил, что Вашингтон солидарен с Тель-Авивом в необходимости продолжать боевые действия, пока ХАМАС не перестанет представлять угрозу Израилю.

Отвечая на вопрос сенаторов, согласен ли он с позицией Израиля, что необходимо продолжать боевые действия пока ХАМАС является угрозой для государства Израиль, Блинкен сказал: «Да, я с этим согласен».

Вашингтон, Иван Бабурин

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