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Вторник, 31 октября 2023, 19:41 мск

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Шеф Пентагона заявил о возможном прямом противостоянии НАТО и России

Фото: официальный сайт НАТО

Американский министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США во вторник, 31 октября, заявил, что не сомневается в том, что Россия в перспективе может бросить вызов НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Остин сказал: «Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Россия сможет бросить вызов НАТО и мы окажемся в ситуации, когда будем стрелять друг в друга. Если действия России на Украине будут успешными, это поставит под угрозу безопасность соседних стран, в особенности, – стран Балтии».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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