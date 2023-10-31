Шеф Пентагона заявил о возможном прямом противостоянии НАТО и России

Американский министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США во вторник, 31 октября, заявил, что не сомневается в том, что Россия в перспективе может бросить вызов НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Остин сказал: «Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Россия сможет бросить вызов НАТО и мы окажемся в ситуации, когда будем стрелять друг в друга. Если действия России на Украине будут успешными, это поставит под угрозу безопасность соседних стран, в особенности, – стран Балтии».

Вашингтон, Иван Бабурин

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