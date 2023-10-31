Демократы-мусульмане предъявили Байдену ультиматум

Национальный демократический совет мусульман США, в который входят лидеры Демократической партии из числа решающих для голосования штатов, выдвинули президенту США Джо Байдену ультиматум с требованием прекращения огня в секторе Газа до 17:00 вторника, 31 октября, по Вашингтонскому времени (00:00 мск.), – сообщает агентство Reuters.

В письме американского демократического совета мусульман на имя Джо Байдена говорится: «Безусловная поддержка Израиля вашей администрацией, включая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия, которое приводит к жертвам среди гражданского населения и подрывает доверие избирателей, которые ранее доверяли вам. Если вы не добьетесь прекращения огня в секторе Газа сегодня до 17:00 по Вашингтону, мы начнем работать против сбора пожертвований и голосов для вашего переизбрания в 2024 году».

Вашингтон, Иван Бабурин

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