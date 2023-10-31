Небензя призвал на Совбезе ООН сравнить «ресторанную жизнь» в Киеве с жизнью палестинцев в Газе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 31 октября, на Совете Безопасности по Украине призвал участников заседания сравнить «ресторнанную и клубную жизнь» в городах Украины после почти двух лет проведения СВО с жизнью палестинцев в секторе Газа после трех недель израильских ударов, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию и зала заседаний Совбеза ООН.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Вы наперебой сегодня кричите о разрушенных украинских городах и якобы неизбирательных российских ударах. Хочу попросить вас не полениться и залезть в интернет почитать украинские новости, посмотреть телевидение, там вы увидите много репортажей о ресторанной и клубной жизни Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска и других украинских городов. Учреждения госвласти, другие муниципальные здания практически повсеместно работают в нормальном режиме, ходит транспорт, работают школы и госпитали, разумеется, за исключением тех объектов, которые повреждены в результате действия украинской ПВО, о чем мы уже сегодня и не только сегодня говорили. И это спустя почти два года специальной военной операции, которую мы начали для того, чтобы остановить войну Киевского режима против населения Донбасса. А теперь посмотрите на картинки из сектора Газа, который Израиль пытается сровнять с землей в течение всего лишь трех недель. И вы увидите разрушенные, сожженные дотла города, больницы и школы».

«Сравнив эти две реальности, задайте себе вопрос, сколько раз вы осудили методичное уничтожение мирных палестинцев? Сколько раз попытались созвать по этому поводу заседания Совета Безопасности? Поддержали ли вы хоть один призыв к прекращению огня? Ответ мы все здесь прекрасно знаем», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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