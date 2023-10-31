Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель в телефонных переговорах с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества решительно осудил нападения израильтян на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном внешнеполитической службой Евросоюза, говорится: «Была рассмотрена ситуация на Западном Берегу. Верховный представитель Боррель выразил большую обеспокоенность нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил».

Брюссель, Иван Бабурин

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