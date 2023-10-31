Шеф Пентагона рассказал сенаторам, на что планируется потратить «украинские» $44 миллиарда

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса во вторник, 31 октября, заявил, что просит законодателей выделить дополнительные $44,4 млрд. для военной поддержки Украины», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию.

В ответ на просьбу сенаторов подробнее рассказать о дополнительном запросе в поддержку Украины, Остин сказал: «Мы просим $44,4 млрд в поддержку Украины. Из них $12 млрд. пойдут для Ukraine Security Assistance Initiative (Инициатива помощи Украине в сфере безопасности) с целью прямой закупки ключевых вооружений для Украины, $18 млрд. для пополнения запасов вооружений Минобороны США, ранее переданных Украине, а также $10,7 млрд на кибербезопасность и поддержку в области разведки».

Следует отметить, на что пойдут оставшиеся $3,7 млрд. шеф Пентагона не сказал.

Вашингтон, Иван Бабурин

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