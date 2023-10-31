Египетские танки замечены на границе с сектором Газа

Египет разместил танки и бронетехнику во вторник, 31 октября, возле пограничного перехода Рафах на границе с сектором Газа, – сообщает Times of Israel.

В публикации издания размещены фотографии, на которых видны десятки боевых машин, стоящих возле границы с сектором Газа.

«Египет опасается притока десятков тысяч беженцев из-за боевых действий между Израилем и ХАМАСом в Газе и до сих пор держит границу в основном закрытой, пропуская в Газу только грузовики с гуманитарной помощью», – комментирует фото с египетской бронетехникой Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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