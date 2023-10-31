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Вторник, 31 октября 2023, 21:59 мск

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ХАМАС готов освободить иностранцев

Скриншот видео Al Jazeera

Представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Обейда во вторник, 31 октября, заявил, в ряд иностранных заложников, находящихся в секторе Газа будут освобождены в ближайшие, – сообщают арабские телеканалы со ссылкой на Telegram-канал движения.

В видеообращении представитель бригад «Аль-Кассам» сказал: «Ряд стран через посредников вмешались с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни».

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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