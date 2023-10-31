Путин назначил и.о. губернатора Вологодской области

Президент России Владимир Путин своим указом во вторник, 31 октября, назначил исполняющем обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова вместо Олега Кувшинникова, написавшем заявление о досрочном прекращении полномочий, – сообщили в Кремле.

В указе главы государства «Об исполняющем обязанности Губернатора Вологодской области», в частности, говорится: «В связи с заявлением Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1.Принять отставку Губернатора Вологодской области Кувшинникова по собственному желанию; 2. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Вологодской области».

Следует отметить, что ранее Георгий Филимонов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.

Москва, Иван Бабурин

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