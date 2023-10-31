Йемен объявил войну Израилю

Официальный представитель Вооруженных сил Йемена, бригадный генерал Яхья Сари во вторник, 31 октября, во время официального видеообращения заявил об объявлении войны Израилю, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Яхья Сари сказал: «В ответ на требования нашего йеменского народа и требования свободных народов оказать помощь нашему угнетенному народу в Газе, йеменским вооруженным силам необходимо выполнить свой долг, полагаясь на Бога и одержав победу над историческим угнетением дорогого палестинского народа».

«С помощью Всевышнего наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным целям израильского врага на оккупированных территориях», – добавил представитель Вооруженных сил Йемена.

Сана, Иван Бабурин

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