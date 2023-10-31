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Среда, 1 ноября 2023, 00:09 мск

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США отправляют на Ближний Восток дополнительно 300 военных

Пентагон, фото: pixabay.com

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 31 октября, заявил, что дополнительно 300 американских военных отправятся на Ближний Восток, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказал: «США приняли решение об отправке дополнительных 300 военнослужащих в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM) на Ближний Восток. Называть точные места дислокации сил я не намерен, но они точно будут направлены не в Израиль. Они будут поддерживать усилия по сдерживанию в обозначенном регионе, а также укреплять наши возможности в сфере обороны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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