Российские ВКС в Сирии уничтожили два подземных укрытия и уничтожили до десяти боевиков

Заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) России контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге во вторник, 31 октября, заявил, что в результате ударов российских ВКС России на северо-западе Сирии в провинции Идлиб были поражены два подземных укрытия, склад с комплектующими для беспилотников, а также уничтожено до десяти боевиков.

В ходе своего выступления контр-адмирал Кулить сказал: «ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Инкзик и Кансафра провинции Идлиб поражены два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотных летательных аппаратов. Ликвидировано до десяти боевиков».

«Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией. Так, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений двумя парами истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотником MQ-1C «коалиции», – заявил также замруководителя (ЦПВС) России и добавил, что «за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*: в Алеппо – два обстрела, в Идлибе – один обстрел, в Латакии – один обстрел. В результате артиллерийского удара со стороны боевиков ранен один сирийский военнослужащий».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

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