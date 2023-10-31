Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Министерство иностранных дел Боливии во вторник, 31 октября, заявило, что правительство страны разрывает дипломатические отношения с Израилем, – сообщает агентство Reuters.

В сообщении агентства говорится: «МИД Боливии заявило, что правительство страны разрывает дипломатические отношения с Израилем, обвинив Израиль в совершении преступлений против человечности в ходе нападений на сектор Газа».

«Боливия в 2009 году разорвала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против его атак на сектор Газа. В 2020 году правительство президента Жанин Аньес восстановило связи», – напомнило агентство Reuters.

Ла-Пас, Иван Бабурин

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