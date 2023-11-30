В Пентагоне заявили об исчерпании средств для помощи Украине

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 30 ноября, заявила, что хоть Соединенные Штаты в рамках первоначально одобренного военного бюджета и продолжают поставлять Украине оружие, однако эти средства уже заканчиваются, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказала: «Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются. Администрация Соединенных Штатов надеется, что Конгресс в ближайшее время утвердит запрос президента Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, чтобы военная поддержка продолжилась».

Напомним, что 20 ноября на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь на $100 млн., включая боеприпасы для артиллерии и ПВО.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube