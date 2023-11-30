Блинкен «четко дал понять» Израилю о необходимости реализации плана защиты мирных палестинцев

Глава Госдепа США Энтони Блинкен на брифинге в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль в четверг, 30 ноября, заявил, что прежде чем возобновлять в секторе Газа крупные военные операции Израиль должен реализовать план защиты мирных палестинцев в анклаве, – сообщает The Times of Israel.
Во время общения с журналистами Блинкен сказал: «Сегодня на встречах с премьер-министром Нетаньяху и должностными лицами Израиля высокого ранга я четко дал понять, что Израиль, прежде чем возобновлять масштабные боевые действия, должен реализовать гуманитарный план по защите гражданского населения, который минимизирует гибель невинных палестинцев. … Израиль должен действовать в соответствии с гуманитарным правом и законами войны, даже когда он противостоит террористической группе, которая не уважает ни то, ни другое».
«Необходимо избегать дальнейшего массового перемещения палестинцев. Избегать нападений на жизненно важную инфраструктуру, такую как больницы, электростанции и водоочистные сооружения, и позволить в конечном итоге вернуться перемещенным палестинцам в северную часть сектора Газа», – подчеркнул госсекретарь США.
Что касается возвращения заложников, Блинкен сказал: «Администрация президента Байдена непосредственно занимается работой с нашими партнерами над продлением паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, чтобы больше заложников могло покинуть Газу и больше помощи могло попасть в сектор Газа. Мы не прекратим работу до тех пор, пока не вернем всех заложников домой со своими семьями и близкими».
Тель-Авив, Иван Бабурин
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