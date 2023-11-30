Блинкен «четко дал понять» Израилю о необходимости реализации плана защиты мирных палестинцев

Глава Госдепа США Энтони Блинкен на брифинге в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль в четверг, 30 ноября, заявил, что прежде чем возобновлять в секторе Газа крупные военные операции Израиль должен реализовать план защиты мирных палестинцев в анклаве, – сообщает The Times of Israel.

Во время общения с журналистами Блинкен сказал: «Сегодня на встречах с премьер-министром Нетаньяху и должностными лицами Израиля высокого ранга я четко дал понять, что Израиль, прежде чем возобновлять масштабные боевые действия, должен реализовать гуманитарный план по защите гражданского населения, который минимизирует гибель невинных палестинцев. … Израиль должен действовать в соответствии с гуманитарным правом и законами войны, даже когда он противостоит террористической группе, которая не уважает ни то, ни другое».

«Необходимо избегать дальнейшего массового перемещения палестинцев. Избегать нападений на жизненно важную инфраструктуру, такую ​​как больницы, электростанции и водоочистные сооружения, и позволить в конечном итоге вернуться перемещенным палестинцам в северную часть сектора Газа», – подчеркнул госсекретарь США.

Что касается возвращения заложников, Блинкен сказал: «Администрация президента Байдена непосредственно занимается работой с нашими партнерами над продлением паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, чтобы больше заложников могло покинуть Газу и больше помощи могло попасть в сектор Газа. Мы не прекратим работу до тех пор, пока не вернем всех заложников домой со своими семьями и близкими».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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