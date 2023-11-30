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Пятница, 1 декабря 2023, 01:14 мск

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Движение ХАМАС освободило еще шестерых израильтян

Фото: pixaba

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 30 ноября, заявила, что движение ХАМАС передало Красному Кресту еще шестерых израильских заложников, – сообщает The Times of Israel.

В кратком заявлении, распространенном ЦАХАЛ, в частности, говорится: «По информации, предоставленной Красным Крестом, шесть израильских заложников были переданы им и направляются на территорию Израиля».

«Ранее ХАМАС освободил двух израильских заложников, в результате чего сегодняшнее число заложников достигло восьми. Согласно соглашению о прекращении огня, ХАМАС должен освобождать не менее 10 заложников в день», – пишет The Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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