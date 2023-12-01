Лукашенко назвал бессмысленной «зеленую повестку»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Дубае на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в пятницу, 1 декабря, заявил, что условиях конфронтации «зеленая повестка» бессмысленна, – сообщают СМИ.

Пресс-служба главы Белоруссии сообщает, что в ходе своего выступления Лукашенко сказал следующее: «Мы развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости».

Дубай, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube