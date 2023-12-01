Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит свои действия в Газе до полного уничтожения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 1 декабря, заявил, что силы ЦАХАЛ продолжают продвижение в секторе Газа и будут действовать до возвращения всех заложников и полного уничтожения палестинского движения ХАМАС, – сообщают СМИ.

Канцелярия израильского премьера распространила заявление Нетаньяху, в котором, в частности, говорится: «Наши силы двигаются вперед. Мы продолжаем сражаться в полную силу до достижения всех наших целей – возвращение всех похищенных, уничтожение ХАМАС и гарантии того, что Газа никогда больше не будет угрозой для Израиля».

Между тем, правительство Иордании потребовало немедленно восстановить прекращение огня в секторе Газа и призвало международное сообщество защитить гражданское население, – сообщило ранее сегодня агентство Petra.

Официальный представитель МИД королевства Иордания Суфьян аль-Куда заявил: «Иордания требует принятия немедленных мер по восстановлению прекращения огня в Газе и обеспечения международной защиты палестинского народа. Эта бессмысленная и жестокая война, унесшая тысячи невинных жизней, должна быть остановлена. Возобновление израильских бомбардировок усугубляет гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Международное сообщество должно взять на себя ответственность и удержать Израиль от совершения новых преступлений против гражданского населения».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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