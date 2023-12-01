России не удалось переизбраться в Совет Международной морской организации ООН

Россия не смогла в пятницу, 1 декабря, переизбраться на следующий год в Совет Международной морской организации ООН, (International Maritime Organization – IMO), поскольку не удалось набрать достаточно голосов, – сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Как говорится в публикации агентства, в пятницу на тайном голосовании в Совет Международной морской организации ООН было выбрано 40 стран, включая КНР, США, Великобританию, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Южную Корею. России достаточное количество голосов набрать не удалось, хотя ранее она традиционно избиралась в состав Совета.

Совет Международной морской организации ООН был создан в 1948 году с принятием Конвенции о Межправительственной морской консультативной организации, которая вступила в силу 17 марта 1958 года. СССР стал членом ИМО в декабре 1958 году.

Деятельность Международной морской организации ООН направлена на отмену дискриминационных действий в отношении международного торгового судоходства, принятие норм для обеспечения безопасности на море и экологической безопасности.

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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