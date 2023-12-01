Медведев заявил, что для службы в зоне СВО принято более 450 тысяч контрактников

Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ на совещании по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками в пятницу, 1 декабря, заявил, что с 1 января по 1 декабря текущего года на службу в Вооруженных Сил РФ в интересах СВО принято более 452 тысяч человек.

В видеоролике, размещенном на своей странице в соцсети «ВКонтакте», зампред Совбеза говорит: «По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек».

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Российской Федерации, в частности, столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск …У Москвы, понятно, свои возможности, свои правила. Но, тем не менее, работа хорошо отлажена, о чем мы неоднократно говорили на таком же совещании в Центральном федеральном округе. …Севастополь практически находится на линии фронта. В то же время эта работа активно там ведется в весьма непростых условиях и большое количество военнослужащих заключили контракты там, понимая на самом деле вообще, что представляет из себя такая служба, не понаслышке зная, что и как происходит», – подчеркнул Медведев и добавил: «Что касается Чечни, то благодаря усилиям и действиям руководства республики на передовую для нужд объединенной группировки войск было направлено более 30 тысяч граждан. В республике большая работа ведется по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач. Свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе».

Новосибирск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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