За время перемирия сектор Газа получил помощи 1% от необходимых потребностей

Представитель правительства Палестины в пятницу, 1 декабря, заявил, что за время недельного перемирия между Израилем и ХАМАС сектор Газа получил помощь, размер которой не превысил 1% от необходимого объема, – сообщает телеканал Al Jazeera.

Собеседник катарского телеканала, в частности, сказал: «Помощь, поступившая в сектор Газа во время перемирия, не превышает 1% от объема потребностей. Мы призываем Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ возобновить работу в секторе Газе, в том числе в северных районах».

«Число пропавших без вести в секторе Газа с начала израильской операции превышает 6,5 тыс. человек. Тысячи тел до сих пор находятся под завалами, и мы не можем их найти», – добавил представитель палестинского правительства.

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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