Эрдоган призвал остановить массовые убийства палестинцев Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Дубае во время встреч с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата в пятницу, 1 декабря, заявил о необходимости на основе международного права остановить Израиль, действия которого достигли уровня массовых убийств, а также как можно скорее доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном канцелярией президента Турции, говорится: «В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на Газу, которые достигли уровня массовых убийств, не могут быть объяснены правом на самооборону. Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная помощь должна поступить в Газу как можно скорее, а также, что важно остановить Израиль на основе международного права и что решение, принятое на Генеральной Ассамблее ООН, еще раз продемонстрировало изоляцию Израиля».

«На встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент Эрдоган сказал, что исламский мир должен действовать в единстве, чтобы остановить Израиль. Назвав возобновление атак Израиля в Газе крайне негативным обстоятельством, президент Эрдоган отметил, что Турция стремится обеспечить как постоянное прекращение огня, так и доставку гуманитарной помощи в Газу», – сообщили также в канцелярии турецкого лидера.

Дубай, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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