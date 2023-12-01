Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в 2 209 130 человек

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 декабря, подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных, – сообщили в Кремле.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» постановляю:



1. Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.



2. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего Указа.



3. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 г. № 575 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 35, ст. 6068).



4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

Следует отметить, что в Минобороны РФ отметили, что в связи с указом президента об увеличении численности Вооруженных сил РФ проведение мобилизации не предусмотрено.

В оборонном ведомстве, в частности, сообщили: «Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено».

«В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», – добавили в Минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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