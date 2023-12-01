Сеймур Херш заявил, что Залужный и Герасимов ведут мирные переговоры

Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в пятницу, 1 декабря, заявил, что «движущей силой мирных переговоров» между Россией и Украиной, якобы, являются «два генерала, которые руководят войной – Валерий Герасимов и Валерий Залужный, а не Путин с Байденом», – сообщает РИА Новости.

В публикации под названием «ГЕНЕРАЛ ГЕНЕРАЛУ. Военные лидеры ведут переговоры о возможном заключении мира на Украине», размещенной на платформе Substack, Херш пишет: «Это были тяжелые пару месяцев для президента Джо Байдена и его беспомощной внешнеполитической команды. Израиль идет своим собственным путем в своей войне против ХАМАСА, возобновляя бомбардировки Газы, а американская общественность сильно разделена, и все это отражается в опросах общественного мнения, которые по-прежнему неблагоприятны для Белого дома. Тем временем президент и его помощники по внешней политике остались в стороне, когда серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набирали обороты.

Американский бизнесмен, который провел годы, занимаясь украинскими дипломатическими и военными вопросами на высоком уровне в правительстве, ранее на этой неделе сказал мне: «Все в Европе говорят об этом (о мирных переговорах) Но есть много вопросов между прекращением огня и урегулированием».

Журналист-ветеран Анатоль Ливен на этой неделе написал: «Ситуация на поле боя на Украине и, следовательно, «прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании становятся все более необходимыми для Украины».

«Он сказал, что украинскому правительству во главе с Владимиром Зеленским было «исключительно трудно» согласиться на переговоры, учитывая его неоднократный отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Движущей силой этих переговоров стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной – Валерий Герасимов из России и Валерий Залужный из Украины. ...Американский чиновник мне сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас. Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», – пишет в своей статье Сеймур Херш.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube