В Белом доме признали сложность поддержки Киева без одобрения Конгресса

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга в пятницу, 1 декабря, заявил, что без одобрения Конгрессом выделения дополнительных средств на помощь Киеву Администрации США обеспечить необходимую Украине военную поддержку будет крайне трудно, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Мы чувствуем, что по мере приближения к завершению календарного года, то есть, к концу этого месяца, нам будет очень сложно обеспечить тот объем помощи в области безопасности, который необходим Киеву. Сейчас это основная причина для нашего беспокойства. Поэтому мы призываем Конгресс срочно принять решение о выделении дополнительных средств для помощи Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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