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Суббота, 2 декабря 2023, 00:14 мск

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Красный Полумесяц: Израиль запретил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Скриншот видео Al Jazeera

Палестинский Красный Полумесяц в пятницу, 1 декабря, заявил, что Израиль до дальнейшего распоряжения запретил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, – сообщают СМИ.

В сообщении, размещенном Красным Полумесяцем Палестины в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter), говорится: «Сегодня израильские оккупационные силы проинформировали все организации и структуры, осуществляющие деятельность на пограничном переходе «Рафах», что проезд грузовиков с гуманитарной помощью со стороны Египта в сектор Газа запрещен, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего распоряжения. Такое решение Израиля усугубляет страдания мирных жителей в секторе Газа и усложняет работу организаций, которые на фоне продолжающейся агрессии в секторе Газа стараются помочь гражданским и перемещенным лицам преодолеть тяготы».

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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