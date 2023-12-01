Таллин ищет правовое обоснование депортации жителей Эстонии за получение российского гражданства

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство республики ищет способ, позволяющий депортировать из страны эстонских жителей за принятие российского гражданства, – сообщает в пятницу, 1 декабря, газета Postimees.

Эстонское издание пишет, что Каллас, комментируя заявление министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс о том, что жителей республики, принявших гражданство России, нужно депортировать, сказала следующее: «Правительство действительно ищет варианты легализации депортации за решение получить российское гражданство, поскольку это является с поддержкой терроризма и угрозой республике. Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Россия нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в российскую армию и участвовать в боевых действиях на Украине. А это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать».

Таллин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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