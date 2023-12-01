Депутат Кнессета заявил, что в Израиле устанавливается «настоящая диктатура»

Депутат Кнессета (парламента) Израиля от партии «Хадаш» Офер Кассиф в пятницу, 1 декабря, заявил, что в стране преследуют инакомыслящих и идет процесс установления «настоящей диктатуры», – сообщает телеканал RT.

В интервью телеканалу Кассиф сказал: «Прежде всего нужно уяснить, что партию Итамара Бен-Гвира (министра нацбезопасности, лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» – прим.ред.), состоящую из фанатиков и фашистов, можно сравнить с партией вампиров, которых интересует только кровь, без которой они не представляют своей жизни. Именно поэтому они голосовали против обмена заложников на заключенных. Они не заинтересованы в сохранении жизней, как палестинцев, так и израильтян, а лишь в насилии и кровопролитии. Многие евреи по всему миру, в том числе, чьи родственники были жестоко убиты ХАМАС и тех, кто находится сейчас в плену, поддерживают прекращение огня, мир, завершение оккупации и так далее».

«Если студенты или работники, например, выражают сочувствие детям в секторе Газа или призывают к прекращению огня, их отстраняют от занятий или работы и даже отчисляют или увольняют. Так что преследование инакомыслящих налицо. Люди должны знать, что наряду с атаками на сектор Газа, этническими чистками на Западном берегу внутри Израиля идет процесс установления настоящей диктатуры», – подчеркнул депутат Кнессета от партии «Хадаш».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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