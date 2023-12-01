СМИ: Израиль будет выслеживать и уничтожать лидеров ХАМАС по всему миру

Спецслужбы Израиля планируют по всему миру выслеживать и ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС после завершения в секторе Газа военной операции, – сообщает в пятницу, 1 декабря, издание The Wall Street Journal.

Со ссылкой на израильских официальных лиц американское издание пишет: «Спецслужбы Израиля получили распоряжение о подготовке «кампании убийств» лидеров ХАМАС после завершения войны в секторе Газа. По приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху израильская разведка разрабатывает планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, в частности, в Ливане, Турции и Катаре. Это может стать началом многолетних тайных операций Израиля по всему миру. Однако, целенаправленные убийства за границей могут стать нарушением международного права и повлечь за собой ответную реакцию со стороны стран, в которых они будут осуществляться без разрешения властей».

Следует напомнить, что после убийства палестинской военизированной группировки «Чёрный сентябрь» израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года по приказу премьер-министра Израиля Голды Меир израильская разведка «Моссад» проводила операцию «Гнев Божий» («Штык»), которая началась осенью 1972 года и продолжалась более 20 лет.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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