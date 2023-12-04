Украина может не получить 50 млрд евро от Евросоюза – Financial Times

Украина рискует не получить обещанные Евросоюзом 50 млрд евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе. Об этом пишет газета Financial Times.

«Страны-члены ЕС в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины», – сообщили изданию неназванные чиновники, участвовавшие в обсуждениях (цитата по «Прайм»). Отмечается, что оказание финансовой помощи Украине оказалось под угрозой срыва в тот момент, когда поток финансовой и военной поддержки Украины со стороны США «внезапно прекратился из-за политически разобщенного американского конгресса».

По словам высокопоставленного чиновника, усилиям ЕС по достижению компромисса по помощи Киеву препятствует победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах в ноябре и недавнее решение суда ФРГ об ограничении государственных заимствований.

При этом отмечается, что окончательное решение по помощи Киеву будет принято до саммита в Брюсселе. Чиновники заявляют, что компромисс все еще возможен. «Я думаю, что обреченность и мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличены», – сказал один из чиновников ЕС, подчеркнув, что Брюссель «не собирается допустить, чтобы Украина пережила суверенный дефолт».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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