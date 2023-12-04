Путин вручил премию «Волонтер года»

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в ходе церемонии Международной премии «Мы вместе» вручил Наталье Аминевой из Воронежа награду «Волонтер года» и поблагодарил добровольцев за их неравнодушие и помощь военным, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Добровольцами и волонтерами в России являются 25% населения, желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение. Вы оказываете помощь напрямую военным, их семьям, матерям, отцам, их женам и их детям. Спасибо вам за это! Низкий вам поклон. Пока мы вместе – мы непобедимы!»

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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