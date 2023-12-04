Путин рекомендовал послам посетить выставку на ВДНХ

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств в понедельник, 4 декабря, рекомендовал послам найти время и съездить на выставку ВДНХ, чтобы «на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот. В первой половине мне нужно было принять участие в публичных мероприятиях – в том числе, прежде всего, речь идет о посещении выставки на ВДНХ. Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть – вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем живет страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет. И, как раз, прежде всего, хотел бы поздравить вас с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации».

«Россия проводит независимую политику и открыта к сотрудничеству, не приемлет блоковый статус. …Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было, рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами», – заявил также Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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