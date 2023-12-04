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Понедельник, 4 декабря 2023, 20:05 мск

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Путин: Шесть судов с российским зерном направлены в нуждающиеся страны

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что Россия направила зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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