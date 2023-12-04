Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в понедельник, 4 декабря, заявил, что на Западе хотят избавиться от Зеленского, поскольку его желание продолжать воевать с Россией не совпадает с мнением НАТО, – сообщает агентство SputnikAfrique.

В интервью агентству французский политик сказал: «СМИ во Франции на протяжении полутора лет писали, что Украина должна победить любой ценой. Теперь же они резко сменили риторику. Они понимают, что для Украины все равно все кончено и что больше нет ни оружия, ни миллиардов евро, которые нужно вложить. Теперь они должны приучить общественность к совершенно другому, объясняя, что Зеленский очень противоречивый человек, именно поэтому его активно критикуют внутри страны».

«Зеленского использовали для нагнетания антироссийской истерии в западном обществе. Как только цель была достигнута, а ситуация на фронте стала невыигрышной, понадобилось избавиться от этого персонажа. Ведь он может захотеть продолжить боевые действия, которые НАТО продолжать не желает», – добавил Филиппо.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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