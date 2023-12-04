Путин назвал палестино-израильский конфликт «гуманитарной катастрофой»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, в ходе церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств в Кремле заявил, что палестино-израильский конфликт «приобрел черты гуманитарной катастрофы», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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