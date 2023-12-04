В Тель-Авиве пообещали ХАМАС судьбу на Юге сектора Газа «хуже, чем это было на Севере»

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник, 4 декабря, заявил, что судьба батальонов ХАМАС на Юге сектора Газа будет такой же, как на Севере, и даже хуже, потому что ЦАХАЛ будет добиваться полного разрушения инфраструктуры ХАМАС, – сообщает The Times of Israel.

В заметке издания говорится, что Галлант, наблюдая за городом Джабалия и районом Шеджайя на севере сектора Газа, сказал: «Войска вернулись в Шеджайю, чтобы замкнуть кольцо. На этот раз они не покинут его до тех пор, пока не будет ликвидирована вся расположенная там террористическая инфраструктура. Акция, которая происходит сейчас на севере сектора Газа, вскоре приведет к разгрому всей территории города Газа и севера сектора Газа. В то же время ЦАХАЛ начал работу на юге сектора Газа. Судьба террористов в батальонах ХАМАС там будет такой же, как и на севере, и даже хуже. Мы будем продолжать до победы и до тех пор, пока не будут достигнуты все цели: ликвидация ХАМАС и возвращение заложников в Израиль».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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