Белый дом в очередной раз призвал Конгресс ускорить согласование помощи киевскому режиму

Бюджетное управление Белого дома в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона направило письмо с призывом ускорить согласование помощи Киеву, чтобы снизить «вероятность российских военных побед», – сообщают в понедельник, 4 декабря, зарубежные СМИ.

В послании Белого дома спикеру Палаты представителей, в частности, говорится: «Без действий Конгресса у США к концу года иссякнут ресурсы для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов. Перерыв в потоке средств повышает вероятность российских военных побед, а пакеты помощи и так уже стали меньше, их доставка ограничена».

В ответ на призыв Белого дома Майк Джонсон в соцсети Х (экс-Twitter) написал: «Я не нашел в обращении самого главного – ответа на озабоченности республиканцев отсутствием стратегии по Украине. Белый дом не озвучил мыслей о путях разрешения конфликта и плана по адекватному контролю за выделенную американскими налогоплательщиками помощь. Республиканцы в палате решили, что любой дополнительный пакет в сфере национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы верим, что по двум вопросам можно найти согласие, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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