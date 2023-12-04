Журнал Time в понедельник, 4 декабря, опубликовал шорт-лист номинантов на звание «Человек года», в который вошли президент России Владимир Путин, король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин и другие. Победитель будет объявлен в среду, 6 декабря.

Среди номинантов на звание «Человек года» журнал Time выдвинул президента России Владимира Путина, короля Великобритании Карла III, председателя КНР Си Цзиньпина, американскую певицу Тейлор Свифт, разработчика CHatGPT Сэма Альтмана, главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла а также бастовавших сценаристов и актеров Голливуда и Барби из одноименного фильма.

Следует отметить, что в 2022 году человеком года по версии Time стал глава киевского режима Владимир Зеленский и «дух Украины». В этом году ни того, ни другого в качестве претендентов на звание журнал не назвал.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube