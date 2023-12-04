СМИ: В ЕС в середине декабря готовы начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза

Европейский Совет в проекте итоговой декларации саммита Евросоюза, который запланирован на 14-15 декабря, заявил, что лидеры 27 стран-членов Сообщества примут решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав ЕС, – сообщает в понедельник агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на проект итоговой декларации будущего саммита пишет: «Европейский совет решает открыть переговоры о членстве с Украиной и Молдавией. …Лидеры ЕС заявят о готовности начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве, когда страна выполнит необходимые условия. Также ЕС готов предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, когда и если страна выполнит необходимые условия».

«Это первая версия итоговой декларации, которая, как ожидается, будет изменена в ходе переговоров между представителям стран-членов до самого саммита. Согласно повестке саммита, постоянные представители стран-членов ЕС на заседаниях 5,6 и 10 декабря начнут согласовывать проект этих решений. Кроме того, в среду и воскресенье они продолжат работу над двенадцатым пакетом санкций против России. Новые ограничения находятся на начальном этапе согласования до сих пор», – говорится в публикации Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube