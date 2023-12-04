США заявили о недостаточности шагов Израиля по пресечению насилия в Газе

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 4 декабря, заявил, что в Белом доме считают, что Израиль предпринимает недостаточно шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев с Западного берега, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «Мы не считаем эти шаги Израиля достаточными. Мы считаем, что людей, занимающихся насильственными действиями в отношении палестинцев, Израилю необходимо преследовать в судебном порядке. Отмечу, что Госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с представителями израильского правительства ясно дал понять, что мы готовы предпринять собственные действия от имени правительства Соединенных Штатов. Например, Вашингтон намерен вводить визовые ограничения в отношении тех, кто совершает акты насилия против палестинцев на Западном берегу».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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