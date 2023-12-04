Путин выступил за общественный контроль над пенитенциарной системой

Президент России Владимир Путин на совете по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник, 4 декабря, выступил за общественный контроль над пенитенциарной системой, чтобы «выявлять уродливые явления», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Надо контроль за ситуацией в этой сфере продолжить без всяких сомнений. И выявлять каждое, если они возникают, уродливые явления в нашей пенитенциарной системе, да и вообще, – в деятельности правоохранительных специальных органов. Обязательно нужно за этим следить.

Иначе, если мы здесь хоть на мгновение что-нибудь упустим, будем иметь очень серьезные последствия с точки зрения и единства нашего общества, что чрезвычайно важно, и той самой социальной справедливости, о которой вы говорите. У нас многое будет смотреться по-другому и самооценка будет совершенно другой, которая не позволит нам добиваться нужных нам результатов по очень многим направлениям нашей деятельности и развития».

«Это касается и сроков предварительного следствия. Решений было много, но далеко не все решено. Следить нужно самым внимательным образом. Далеко не все решено. Люди под следствием сидят годами до сих пор. Это недопустимо. Сейчас не буду вдаваться в детали, можно говорить до утра на эту тему. Это очень важное направление работы», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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